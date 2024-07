POL-PDLD: Motorradunfall mit Leichtverletztem

Freisbach (ots) - Am Sonntagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr in Freisbach in der Hintergasse zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus, wobei der Dachstuhl völlig ausbrannte. Das Haus ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 21 Fahrzeugen und knapp über 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch nicht ...

