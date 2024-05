Polizeiinspektion Göttingen

2024 ) Autobahnpolizei Göttingen: Momentane Vollsperrung der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Northeim-Nord in Fahrtrichtung Norden

Göttingen (ots)

(zk) Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die BAB 7 momentan zwischen den AS Northeim-West und Northeim-Nord in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt. Grund hierfür sind umfangreiche Räum- und Bergungsmaßnahmen, ein konkrete Dauer der Maßnahme ist zur Zeit noch nicht absehbar, es wird jedoch die kurzfristige Einrichtung einer einspurigen Verkehrsführung angestrebt. Ortkundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren; die Nutzung der ausgewiesenen Umleitungsstrecke ab der AS Nörten-Hardenberg bis zur AS NOM-Nord wird empfohlen. Es wird nachberichtet.

