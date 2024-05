Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (204/2024) Scheunenbrand in Gieboldehausen - Niemand verletzt, Ursache unklar

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Fleckenstraße

Freitag, 24. Mai 2024, gegen 05.45 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Beim Brand einer Scheune ist am frühen Freitagmorgen (24.05.24) in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, mehrere Erwachsende und zwei Kleinkinder, konnten dieses unverletzt verlassen. In der vom Feuer betroffenen Scheune untergestellte Schweine und Pferde wurden durch Einsatzkräfte und die Besitzer ins rettende Freie gebracht.

Die Scheune brannte letztlich vollständig aus. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang unklar. Zeugen wollen vor kurz vor Entdeckung des Brandes einen lauten Knall gehört haben. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unbekannt. Eine Begutachtung der Brandstelle durch die Ermittler der Polizei konnte aufgrund der sich hinziehenden Löscharbeiten und auch Einsturzgefahr bislang nicht erfolgen. Der Brandort wurde infolgedessen beschlagnahmt.

Die Feuerwehren Gieboldehausen, Duderstadt und Herzberg waren am Freitagmorgen in Gieboldehausen mit etwa 90 Kräften im Löscheinsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

