Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (205/2024) Zwischenfall bei Wahlkampfveranstaltung - Göttinger Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott in Fußgängerzone attackiert, 66 Jahre alter Tatverdächtiger von Polizei in Tatortnähe ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße/Fußgängerzone

Samstag, 25. Mai 2024, gegen 13.05 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Göttinger Landtagsabgeordnete der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" Marie Kollenrott ist nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen am Samstag (24.05.24) gegen 13.05 Uhr in der Göttinger Innenstadt von einem Mann attackiert worden. Der Zwischenfall ereignete sich im Rahmen einer Wahlkampveranstaltung in der zu diesem Zeitpunkt belebten Fußgängerzone in der Nähe des Alten Rathauses. Die Politikerin erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen an den Armen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer nur kurz danach noch in Tatortnähe ergreifen. Der 66 Jahre alte Göttinger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Identitätsfeststellung vor Ort entlassen. Das Staatschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen gegen ihn u. a. wegen Körperverletzung übernommen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Göttinger zuvor in Höhe des Wahlkampfstandes abfällig über die Partei "Die Grünen" geäußert. Es entwickelte sich eine kurze politische Diskussion mit dem späteren Opfer, in deren Verlauf der Mann plötzlich auf die Politikerin zuging und ihr mehrfach gegen den Oberkörper schlug. Anschließend entfernte er sich.

Die Landtagsabgeordnete und ein Zeuge nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Beamte konnten den mutmaßlichen Angreifer nur kurz danach im Bereich Groner Straße/Zindelstraße stellen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell