POL-IZ: 240508.2 Heide: Kradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Heide (ots)

Am 07.05.24, gegen 14.30 Uhr kam es in der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Transporter und einem Krad mit Beiwagen. Der Transporter beabsichtigte rückwärts auf eine Auffahrt einzuparken. Hinter dem Transporter näherte sich das Motorrad-Gespann. Aufgrund des plötzlichen Rückwärtsfahrens, versuchte der Kradfahrer nach links über die Fahrbahn auszuweichen und lenkte dabei sein Fahrzeug in den gegenüberliegenden Gartenzaun eines Wohnhauses. Der 66-jährige Kradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Sowohl das Gespann als auch der Gartenzaun wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt. Der Fahrer des Klein-Transportes blieb unverletzt und an seinem Fahrzeug entstand kein Schaden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heide unter 0481 - 94-0 entgegen.

