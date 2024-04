Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Auffahrunfall verletzt

Niedergebra (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch an der Landstraße 3080. Gegen 14.45 Uhr fuhr die Fahrerin eines Mercedes auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf. Die Frau verletzte sich herbei leicht. Feuerwehr und Rettungswagen kamen an der Unfallstelle zum Einsatz.

