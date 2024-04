LPI-NDH: Hochwertige Messtechnik aus Fahrzeug gestohlen

Nordhausen (ots) - Telefontrickbetrüger, welche die Masche des sogenannten "Schockanrufes" nutzten, erbeuteten am Mittwoch in Nordhausen einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Geschädigte erhielt am Nachmittag einen Anruf von den Betrügern, die vortäuschten, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Im weiteren Verlauf des Telefonats forderten die Täter eine Kautionszahlung von der ...

