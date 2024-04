LPI-NDH: Autofahrer bei Frontalkollision schwer verletzt

Sondershausen (ots) - Am Mittwochmorgen wurde bei der Polizei in Sondershausen angezeigt, dass unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge angegriffen haben, die auf einem Parkplatz in der Panzerstraße abgestellt waren. Der oder die Täter zerstörten die Scheiben von insgesamt vier Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Diebe unter anderem eine Geldbörse und eine Werkzeugkiste, die sich in den Autos befanden. ...

mehr