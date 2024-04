Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Sondershausen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde bei der Polizei in Sondershausen angezeigt, dass unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge angegriffen haben, die auf einem Parkplatz in der Panzerstraße abgestellt waren. Der oder die Täter zerstörten die Scheiben von insgesamt vier Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Diebe unter anderem eine Geldbörse und eine Werkzeugkiste, die sich in den Autos befanden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich auf dem Parkplatz an der Panzerstraße an Fahrzeugen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0098658

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell