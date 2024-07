POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Bad Bergzabern (ots) - Am Montag, 08.07.2024, um 02:20 Uhr, kam es auf in der Innenstadt von Bad Bergzabern zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 19-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die Weinstraße in Richtung Kurtalstraße und sollte in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Autofahrer beschleunigte daraufhin und fuhr über die Kettengasse in die ...

