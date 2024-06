POL-EU: Möbel aus Wohnung geklaut

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (12. Juni) kam es zu einem schweren Raub in einer Apotheke auf der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen-Flamersheim. Ein 39-jähriger Mann betrat gegen 11.45 Uhr mit einem erhobenen Hammer die Apotheke und ging zum Kassenbereich. Hier griff der Mann in die Kasse und entnahm Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Im Anschluss flüchtete der 39-Jährige aus der Apotheke und ließ eine mitgeführte Einkaufstasche zurück. Beim ...

