Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Abgebrannte Dixie-Klos - die Polizei ermittelt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag gegen 19.30 Uhr sind auf einer Baustelle am Erich-Sanders-Weg in Süchteln zwei Baustellen-Toiletten in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, die Plastik-Häuschen schmolzen jedoch völlig, auch eine angrenzende Hauswand wurde beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen: Hat jemand am Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grefrather Straße in Süchteln gemacht? Oder hat sich Ihnen gegenüber jemand einer solchen Tat gerühmt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /hei (710)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell