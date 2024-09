Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240901 Grefrath: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht - die Polizei ordnete eine Blutprobe an

Grefrath (ots)

Ein 60-jähriger Grefrather kam am Sonntag, 01.09.24 gegen 00:05 Uhr mit seinem E-Bike im Einmündungsbereich Am Alten Friedhof/Neustraße in Grefrath zu Fall und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest und ordneten eine Blutprobe an. Der Fahrradfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. (708)

