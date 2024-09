Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Diebestrio erbeutet mit Trick Bargeld

Viersen (ots)

In einem Warenhaus für Gold An- und Verkauf auf der Hauptstraße in Vieren erschienen am Mittwoch gegen 13.20 Uhr drei Männer. Einer der drei bot Goldketten zum Kauf an. Als man sich über den Preis einig geworden war und Ketten gegen einen Umschlag mit dem Geld getauscht hatte, verwickelten die drei Männer die Mitarbeiterin in ein Streitgespräch. Im Gewirr gab der Haupttäter den Umschlag mit dem Geld zurück und nahm die Ketten wieder an sich. Als die Mitarbeiterin das Geld zählte, fehlte ein Teil des Betrages. Die Männer waren da schon über alle Berge. Den ersten Täter konnte die Zeugin wie folgt beschreiben: ca. 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine Glatze und hat eine kräftige Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, eine Jeanshose und eine Brille. Er sprach Deutsch mit Akzent. Einer der beiden anderen Männer hat einen dunklen Teint, trug ein braunes Hemd und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und weiter Hinweise auf die Tatverdächtigen gegen können. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (706)

