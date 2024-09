POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand neben der Autobahn

Willich-Schiefbahn (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind gegen 2.50 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden, weil ein Zeuge eine Rauchentwicklung an einem Haus an der Hubertusstraße bemerkt hatte. Die Feuerwehr rettete eine 44-jährige Hausbewohnerin sowie einige Haustiere aus den Flammen. Die Frau schwebte zunächst in Lebensgefahr, ist ...

mehr