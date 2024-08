Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter attackiert

Aulendorf/Biberach (Riß)/Ulm (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 30 Jahre alten Reisenden gegenüber einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist es am gestrigen Montag (26.08.2024) gegen 16:00 Uhr in einem Regionalzug in Richtung Ulm gekommen. Der 30-jährige marokkanische Staatsangehörige war am gestrigen Nachmittag zunächst mit einem Regionalzug in Richtung Ulm unterwegs, als er bisherigen Informationen zufolge gegenüber dem Zugbegleiter kein gültiges Ticket für die Fahrt vorweisen konnte. Auf der Strecke zwischen Aulendorf und Biberach (Riß) soll der Reisende den Mitarbeiter dann schließlich körperlich attackiert haben, nachdem dieser äußerte die Bundespolizei hinzuziehen zu wollen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten beim Halt des Zuges am Ulmer Hautbahnhof antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell