Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verbale und Körperliche Auseinandersetzung im ICE

Ulm/Stuttgart (ots)

Nach einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 17 und einem 21 Jahre alten Reisenden, attackierte der Jugendliche den 21-Jährigen am gestrigen Montagmorgen (26.08.2024) auf der Fahrt von Ulm nach Stuttgart mit einem Schlag in das Gesicht. Bisherigen Informationen zufolge fuhren die beiden Reisenden zusammen mit weiteren Personen zunächst mit einem ICE in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt soll sich die Gruppe schließlich getrennt und erst kurz nach der Abfahrt am Ulmer Hauptbahnhof wieder zusammengefunden haben. Hierbei kam es laut aktuellen Ermittlungen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem mit über 0,9 Promille alkoholisierten 17-jährigen niederländischen Staatsangehörigen und dem 21-Jährigen. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll der Jugendliche sein Gegenüber gegen 05:30 Uhr schließlich auch körperlich attackiert und ihn mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Gruppe bei Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen und den Beschuldigten einer Kontrolle unterziehen. Der 21-Jährige wurde durch die Tat im Gesicht verletzt und musste zur anschließenden medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell