POL-K: 240815-3-K Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Heumarkt - Radfahrerin wird von Porsche erfasst und flüchtet verletzt

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (15. August) zwischen einem Porsche (Fahrer: 19) und einer bislang unbekannten Radfahrerin sucht die Polizei Köln nach der flüchtigen Unfallbeteiligten und nach weiteren Zeugen. Die Radfahrerin wird dringend gebeten, ärztliche Hilfe aufzusuchen und sich bei der Polizei zu melden.

Kurz vor 16 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Sportwagen auf der Pipinstraße in Richtung Deutzer Brücke. Nach ersten Angaben von Zeugen vor Ort fuhr er in Höhe der dortigen Ampel bei Grünlicht am Maritim-Hotel vorbei, als die Radfahrerin, trotz für sie roter Ampel, plötzlich von rechts auf die Fahrbahn in Richtung Heumarkt fuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß war die Frau aufgeladen und durch die Luft geschleudert worden. Dabei soll sie laut Passanten blutende Verletzungen erlitten haben.

Anstatt vor Ort auf die Rettungskräfte zu warten, soll die etwa 40 Jahre alte Frau im roten Oberteil in Richtung Heumarkt gelaufen sein. Einsatzkräfte stellten den Porsche und das Fahrrad als Beweismittel im Rahmen der Unfallaufnahme sicher.

Zeugen, die Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der gesuchten Radfahrerin oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/sb)

