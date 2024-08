Polizei Köln

POL-K: 240815-1-K Raubüberfall auf gehörlose Seniorin - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine gehörlose Seniorin (72) am Mittwochnachmittag (14. August) in Köln-Holweide sucht die Polizei einen 15-18 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und dunklen lockigen Haaren. Ersten Ermittlungen zufolge soll er der 72-Jährigen gegen 17.45 Uhr in der Chemnitzer Straße von hinten auf die Schulter getippt und ihr dabei unvermittelt die Goldkette vom Hals gerissen haben. Mit seiner Beute flüchtete der schwarz gekleidete Tatverdächtige in Richtung Vischeringstraße.

Hinweise zum Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell