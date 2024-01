BPOL NRW: Angriff auf Bundespolizisten nach versuchtem Ladendiebstahl

Kleve - Emmerich (ots) - Am Donnerstag, 18. Januar 2024 um 04:20 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei zwei Bulgaren nach erfolgter Einreise in das Bundesgebiet auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr. Bei dem Abgleich der Personalien der Beifahrerin mit den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass die ...

mehr