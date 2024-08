Polizei Köln

POL-K: 240814-2-K Zeugenaufruf nach Raubdelikten in Köln-Neuehrenfeld - Polizei sucht drei Tatverdächtige

Köln

Nach zwei Raubdelikten und einer Sachbeschädigung am späten Dienstagabend (13. August) im Stadtteil Neuehrenfeld sucht die Polizei Köln nach mutmaßlich drei tatbeteiligten Männern. Die Gesuchten stehen im Verdacht gegen 23 Uhr mehrere Passanten am Christine-Teusch-Platz unter Vorhalt eines Messers und Androhung von Gewalt die Herausgabe von Tabak und Wertsachen gefordert zu haben. In einem der beiden Vorfälle soll einer der Bedrohten Bargeld ausgehändigt haben. Anschließend waren die drei Tatverdächtigen laut Zeugen in Richtung Subbelrather Straße gegangen. Des Weiteren soll eine Person aus der dreiköpfigen Tätergruppe dabei beobachtet worden sein, wie er zuvor einen Reifen an einem geparkten Kastenwagen zerstochen hatte.

Zeugen beschreiben die drei Angreifer wie folgt:

Tatverdächtiger 1:

Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und kräftig gebaut gewesen sein. Er soll einen dunkleren Hautteint, dunkle Haare und keinen/bzw. kaum Bart gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine pinke Badehose getragen und einen freien Oberkörper gehabt haben.

Tatverdächtiger 2 (mit dem Messer):

Er soll etwa so alt wie der erste Verdächtige und ein heller Haut-Typ gewesen sein. Auch er trug zur Tatzeit eine Badehose, hatte keinen Bart und war ebenfalls oberkörperfrei unterwegs.

Tatverdächtiger 3:

Der letzte der Gruppe soll eher 30 Jahre alt und knapp 1,80 Meter groß gewesen sein. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Fischerhut, ein weißes Tanktop, eine kurze weiße Hose und Sneaker getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

