Polizei Köln

POL-K: 240813-3-K/DN/BAB Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall auf der BAB 61 - Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 11. August 2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5841172

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Freitagabend (9. August) auf der Bundesautobahn 61 im Autobahndreieck Jackerath sucht die Polizei Köln dringend weitere Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-jährige Kawasaki - Fahrer kurz vor 21 Uhr in der Kurve in Richtung Jackerath ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (vg/al)

