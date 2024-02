PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verletzte nach Auseinandersetzung bei Veranstaltung +++ Vandalen auf Bauernhof +++ Klingelanlage beschädigt +++ Fahrzeug mit geklauten Kennzeichen flieht +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Verletzte nach Auseinandersetzung bei Veranstaltung, Merenberg, In der Hembach, Sonntag, 04.02.2024, 20:10 Uhr

(wie) Am Sonntagabend kam es bei einer Faschingsveranstaltung in Merenberg zu einer größeren Auseinandersetzung, wonach eine Frau in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten gegen 20:10 Uhr in der Sporthalle insgesamt vier Frauen und ein Mann in Streit. Dieser eskalierte schnell und die Personen wurden gegeneinander handgreiflich. Es wurde geschlagen, zu Boden gerungen und gebissen. Der Sicherheitsdienst der Veranstaltung beendete die Auseinandersetzung und brachte die Störenfriede nach draußen und erteilte Hausverbote. Eine 24-Jährige musste aufgrund einer Bissverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Kratz-und Bissverletzungen der anderen Beteiligten mussten nicht sofort ärztlich behandelt werden. Die Polizei in Weilburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

2. Vandalen auf Bauernhof,

Bad Camberg-Würges, Neue Straße, Donnerstag, 01.02.2024, 11:40 Uhr bis Freitag, 02.02.2024, 18:00 Uhr

(wie) Am Ende der vergangenen Woche haben Vandalen auf einem Bauernhof in Würges gewütet. Die Unbekannten überstiegen zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend den Zaun eines Grundstücks in der "Neue Straße", gelangten so auf ein Scheunendach und schließlich in die Scheune. Darin besprühten die Täter das Innere eines Traktors mit Farbe. Anschließend begaben sich die Unbekannten über weitere Dächer zur Rückseite des Hofes im Bereich der Frankfurter Straße und besprühten dort eine Mauer mit Schriftzügen und Symbolen. Die genutzte Spraydose warfen sie in ein Gebüsch und liefen danach davon. Die Polizei stellte die Dose sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Klingelanlage beschädigt,

Weilburg, Über dem Hainberg, Samstag, 03.02.2024, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Weilburg eine Klingelanlage an einem Haus beschädigt worden. Ein 81-Jähriger wurde gegen 03:00 Uhr in seiner Wohnung in der Straße "Über dem Hainberg" von einem Klingelgeräusch wach. Er sah daraufhin aus dem Fenster, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Am nächsten Morgen stellte er dann die erheblich beschädigte Klingeleinrichtung am Hauseingang fest. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wie diese zerstört worden ist. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

4. Fahrzeug mit geklauten Kennzeichen flieht, Beselich, Bundesstraße 49, Sonntag, 04.02.2024, 13:25 Uhr

(wie) Am Sonntag hat die Polizei einen Pkw mit gestohlenen Kennzeichen verfolgt, der Fahrer konnte fliehen. Zeugen hatten über Notruf einen verdächtigen VW Polo auf der B 49 zwischen Limburg und Weilburg gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war, zu schnell fuhr und rechts überholte. Eine Streife fuhr daraufhin von der B 456 zur B 49, um nach dem blauen Polo mit F-Kennzeichen zu suchen. Dieser kam dem Streifenwagen kurz vor der B 49 entgegen und beschleunigte stark, als der Fahrer den Streifenwagen erblickte. Die Beamten drehten und nahmen trotz großen Vorsprungs des Flüchtigen die Verfolgung auf. Eine weitere Streife entdeckte den flüchtigen Polo wenig später in Weilburg und konnte beim Vorbeifahren den Fahrer genau erblicken. Nach einer Verfolgung durch Waldhausen in Richtung Löhnberg über den Selbenhäuser Weg bog der Polo in Richtung eines Waldstücks ab und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos an den Höfen vorbei in den Wald. Darin geriet er außer Sicht und entkam der Streife. Die angebrachten Frankfurter Kennzeichen waren gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Urkundenfälschung. Der flüchtige Fahrer wird beschrieben als relativ klein, 35 bis 40 Jahre alt, westeuropäisch aussehend mit wenig Behaarung auf Kopf und Gesicht. Dazu trug er eine schwarze Schiebermütze. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

5. Automaten aufgebrochen,

Limburg, Jahnstraße, Freitag, 02.02.2024, 15:30 Uhr bis Sonntag, 04.02.2024, 21:50 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte einen Snackautomaten in Limburg aufgebrochen. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und näherten sich dem Automaten in den Räumlichkeiten der Volkshochschule in der Jahnstraße. Sie hebelten die Automatentür auf und entwendeten Bargeld sowie Produkte. Zudem wurde die Seitentür eines Kaffeeautomaten ebenfalls aufgehebelt, daraus aber nichts entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

