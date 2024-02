PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Geldbörse geraubt +++

Limburg (ots)

Geldbörse geraubt

Tatort: 65549 Limburg, Fischmarkt

Tatzeit: Sonntag, 04.02.2024, 00:45 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde der 33jährige, aus Frankfurt stammende Geschädigte vor einer Gaststätte in der Fußgängerzone in Limburg durch einen unbekannten Täter (uT) angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers forderte der uT den Geschädigten auf, ihm seine Geldbörse zu übergeben. Nach Übergabe der Geldbörse flüchtete der uT mit einem Fahrrad in Richtung Lahnufer.

Der uT wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170cm-180cm groß, 25-30 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell