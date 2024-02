PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gestohlener Roller wieder aufgefunden +++ Viel zu schnell am Kindergarten +++

Limburg (ots)

1. Gestohlener Roller wieder aufgefunden, Dornburg-Frickhofen, Limburger Straße, Mittwoch, 31.01.2024, 17:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist in Frickhofen ein am Wochenende gestohlener Motorroller wieder aufgefunden worden. Der Eigentümer des am Sonntagvormittag von zwei unbekannten jungen Männern gestohlenen Motorrollers entdeckte sein Zweirad gegen 17:30 Uhr beim alten Sägewerk und verständigte die Polizei. Eine Streife sah sich den stark beschädigten Roller an und sicherte Spuren. Anschließend konnte der 49-Jährige sei Gefährt wieder an sich nehmen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 weiter um Zeugenhinweise. Wer hat in den letzten Tagen etwas Verdächtiges im Bereich des alten Sägewerks am südlichen Ortsrand von Frickhofen beobachtet?

2. Viel zu schnell am Kindergarten,

Villmar-Aumenau, Seelbacher Straße, Mittwoch, 31.01.2024, 09:35 Uhr bis 10:35 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen hat die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung am Kindergarten in Aumenau durchgeführt und zu viele Schnellfahrer erwischt. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes bauten ihr Messgerät in der Seelbacher Straße / Ecke Höhenstraße auf und überwachten dort im Nahbereich des Kindergartens die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Messstelle ist auch ein typischer Schulweg vieler Kinder in Aumenau. Von den zwischen 09:35 Uhr und 10:35 Uhr erfassten 48 Fahrzeugen fuhren elf zu schnell und wurden "geblitzt". Zwei davon fuhren sogar so schnell, dass es zu einer Bußgeldanzeige mit Punkteeintrag beim KBA in Flensburg kommen wird. Der schnellste Pkw wurde mit 60 km/h, also dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit, gemessen. Wäre hier ein Kind auf die Straße gelaufen, hätte der Fahrer unmöglich noch bremsen können. Die Polizei erinnert eindringlich: Schützen Sie unsere Kinder! Fahren Sie nicht schneller als erlaubt! Jede Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts, insbesondere an Schulwegen und in der Nähe von Kindergärten, erhöht das Risiko eines folgenschweren Unfalls drastisch.

