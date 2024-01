PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Geldübergabe nach Schockanruf verhindert +++ Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde +++ Bauwagen aufgehebelt +++ Freilaufende Hunde greifen an +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Geldübergabe nach Schockanruf verhindert, Neu-Anspach / Limburg, Dienstag, 30.01.2024, 13:00 Uhr

(wie) Am Dienstag konnte in Limburg eine Geldübergabe nach einem Schockanruf gerade noch verhindert werden. Eine 62-jährige Neu-Anspacherin hatte einen Anruf erhalten, in dem Betrüger vorgaukelten, dass die Mutter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Unter Schock ging die Frau auf die Forderungen der angeblichen Polizei/ Staatsanwaltschaft ein und fuhr zu ihrer Hausbank, um dort Bargeld abzuheben. Auch ein Aufklärungsgespräch der Bankangestellten zum Enkeltrick beirrte die schockierte Frau nicht und sie ließ sich das Geld aushändigen. Mit über 10.000 EUR im Gepäck ließ sich die 62-Jährige per Taxi nach Limburg fahren, wo das Geld übergeben werden sollte. Auf dem Weg kam es zum Glück zu einem telefonischen Kontakt mit dem Ehemann, der die Frau von dem Betrugsversuch überzeugen konnte. Die Taxifahrerin verständigte die Polizei und fuhr die Betrogene nicht zum Übergabeort, sondern direkt zur Polizeistation. Dort kümmerte sich die Kriminalpolizei um alles Weitere, wobei die Täter nicht festgenommen werden konnten, da sie nicht am Übergabeort erschienen sind.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

2. Versuchter Einbruch in Kirchengemeinde, Limburg, Zeppelinstraße, Samstag, 27.01.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte versucht in das Gebäude einer Kirchengemeinde in Limburg einzubrechen. Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, haben die Einbrecher im Schutze der Dunkelheit an allen Türen des Gebäudes in der Zeppelinstraße gehebelt und so einen Schaden von fast 2.000 EUR verursacht. Da sämtliche Türen den Einbruchsversuchen standhielten, ließen die Täter offenbar von ihrem Vorhaben ab und verschwanden wieder, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Bauwagen aufgehebelt,

Limburg-Offheim, Dietkircher Straße, Freitag, 26.01.2024, 12:30 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 16:00 Uhr

(wie) In Limburg ist am Wochenende ein Bauwagen aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet worden. Auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Dietkircher Straße hatte eine Baufirma einen Bauwagen abgestellt. Diesen hatte zuletzt am Freitagmittag ein Mitarbeiter betreten. Am Sonntagnachmittag fiel dann einem Anwohner die aufgebrochene Zugangstür auf. Aus dem Wagen hatten unbekannte Täter diverse Werkzeuge, Baumaschinen, Getränkekisten und eine Autobatterie entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

4. Freilaufende Hunde greifen an,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 31.01.2024, 04:20 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen ist in Hadamar eine Frau beim Gassi gehen von drei freilaufenden Hunden angegriffen und verletzt worden. Die 69-Jährige war gegen 04:20 Uhr mit ihrem Hund zu Fuß unterwegs. Im Bereich der Mainzer Landstraße / An der Glasfachschule liefen plötzlich drei Schäferhunde auf sie zu und attackierten ihren Hund. Beim Versuch diesen zu schützen wurde auch die 69-Jährige gebissen. Eine Anwohnerin wurde auf die Schreie auf der Straße aufmerksam und die Frau konnte sich mit ihrem Hund in deren Haus retten. Die Polizei ermittelte den Halter der Hunde, der sich daraufhin um das Einfangen der Tiere kümmerte. Offensichtlich waren die Schäferhunde über Nacht nicht in ihren Zwingern eingeschlossen gewesen. Die 69-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und konnte sich später selbstständig zu einem Arzt begeben. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Sind die Hunde in der Nacht schon vor dem Angriff aufgefallen?

5. Nach Zusammenstoß verletzt,

Beselich-Obertiefenbach, Friedhofstraße, Dienstag, 30.01.2024, 19:05 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Obertiefenbach ist am Dienstagabend ein Mensch verletzt worden. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Ford die Friedhofstraße von der Steinbacher Straße kommend in Richtung Hauptstraße. Als eine 30-Jährige mit einem Mini die K 456 von Oberweyer kommend an der Friedhofstraße verlassen wollte, kam es zur Kollision mit dem Ford, der ohne die Vorfahrt zu gewähren über die Kreuzung weiter die Friedhofstraße befuhr. Bei dem Unfall wurde 30-Jährige leicht verletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7.000 EUR.

