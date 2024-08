Polizei Köln

POL-K: 240813-2-K Streit in Köln-Weiß eskaliert - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in Köln-Weiß sind am Dienstagmorgen (13. August) zwei Menschen (m 82, w 84) schwer verletzt worden. Bei der 84-jährigen Frau besteht aktuell Lebensgefahr. Beide mussten in Kliniken umgehend operiert werden. Einsatzkräfte nahmen den Ehemann noch im Krankenhaus fest.

Mehrere Anwohner hatten kurz nach 7.30 Uhr Hilferufe aus der Wohnung der Eheleute gehört und den Notruf gewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann seiner Ehefrau mit einem spitzen Gegenstand mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Beide werfen sich gegenseitig vor, als erstes angegriffen zu haben. Auch bei dem Mann konnten die Einsatzkräfte mehrere Schnittverletzungen feststellen.

Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell