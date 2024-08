Polizei Köln

POL-K: 240812-5-K Polizeihund findet KiTa-Einbrecher auf einem Baum - Haftrichter - Auch die Beute spürte Diensthund Mayla auf

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11. August) hat Polizeihund "Mayla" einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher auf einem Baum einer KiTa im Stadtteil Neubrück aufgespürt. Der 27-Jährige steht im Verdacht gegen 3 Uhr in den Kindergarten auf der De-Gasperi-Straße eingebrochen zu sein. Ein Wachdienstmitarbeiter hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihm der Mann über die Überwachungskameras in dem Gebäude aufgefallen war. Die Polizisten hatten daraufhin das Gebäude umstellt und Mayla angefordert, die den Einbrecher in etwa fünf Meter Höhe auf einem Baum erschnüffelte. (as/al)

