Polizei Köln

POL-K: 240812-3-K Explosion in Köln- Zündorf - Türen und Fenster eines Mehrfamilienhauses beschädigt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei der Explosion im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Dahlienweg in Köln-Zündorf in der Nacht zu Montag (12. August) sind unter anderem mehrere Türen und Fenster des Gebäudes stark beschädigt worden. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem Zusammenhänge zu den Explosionen der vergangenen Wochen. Die genauen Hintergründe sind bislang noch unklar.

Die Spurensicherung mit Unterstützung durch Sachverständige des Landeskriminalamtes dauert derzeit noch an.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 3 Uhr die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie die mutmaßlichen Detonationsgeräusche aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus akustisch wahrgenommen hatten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in Zündorf geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell