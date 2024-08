Polizei Köln

POL-K: 240811-1-BAB/K 19-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall gestorben

Köln (ots)

Am Freitagabend (9. August) hat sich ein Motorradfahrer (19) im Autobahndreieck Jackerath bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen. Kurz vor 21 Uhr rutschte der 19-Jährige in der Schleife zur BAB 61 in Fahrtrichtung Anschlussstelle Jackerath gegen die Leitplanke. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der 19-Jährige soll nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sein. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten im Autobahndreieck Jackerath die Verteilerfahrbahn der BAB 61 in Fahrtrichtung Venlo sowie die Tangente der BAB 44 in Fahrtrichtung Anschlussstelle Jackerath für mehrere Stunden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. (ja/de)

