POL-K: 240809-1-LEV Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Freitagmorgen (9. August) ist in Leverkusen-Schlebusch ein 46 Jahre alter Fußgänger nach ersten Ermittlungen von einem Volvo (Fahrer: 56) erfasst und tödlich verletzt worden. Der aus Leverkusen stammende Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Autofahrer sowie zwei Insassinnen (18,56) erlitten einen Schock und wurden vorsorglich von Seelsorgern betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 56-Jährige gegen 4.15 Uhr auf der Straße Am Scherfenbrand in Richtung Mülheimer Straße unterwegs, als er auf Höhe einer Einmündung nach links auf die Straße Am Märchen abbog.

Dabei soll er den Leverkusener mutmaßlich erfasst und überrollt haben.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren am Unfallort.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Fußgänger zum Unfallzeitpunkt bereits auf der Fahrbahn gesessen oder gelegen hat.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

