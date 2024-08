Polizei Köln

POL-K: 240808-5-K Mutmaßliches illegales Rennen, Verkehrsunfallflucht auf der Zoobrücke - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht auf der Zoobrücke in der Nacht zu Donnerstag (8. August), bei der ein 31-Jahre alter Motorradfahrer und seine 21 Jahre alte Sozia schwer verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Motorrad, den Führerschein und das Handy des 31-Jährigen. Aufgrund der über 200m langen Unfallstelle sicherte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam die Spuren an der Unfallstelle.

Zeugenaussagen zufolge war der 31-Jährige mit seinem BMW-Kraftrad in einer Gruppe von mehreren Motorrädern gegen 23 Uhr vom Konrad-Adenauer-Ufer auf die Zoobrücke Richtung Stadtautobahn aufgefahren. Dort sollen sie nach links gewechselt und ihre Motorräder stark beschleunigt haben. Wenige hundert Meter später stürzte der BMW Fahrer mit der Sozia. Wie es zu dem Sturz gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler gehen dabei auch Hinweisen nach einem roten Auto nach, welches vor dem Motorrad den Fahrstreifen gewechselt haben soll. Die Motorradgruppe war anderen Verkehrsteilnehmern bereits zuvor auf dem Konrad-Adenauer-Ufer bei einem mutmaßlichen illegalen Kraftfahrzeugrennen aufgefallen, da sie in Schlangenlinien gefahren und immer wieder stark beschleunigt haben sollen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zur möglichen Beteiligung eines roten Autos oder zu den anderen Motorradfahrern machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell