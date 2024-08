Polizei Köln

POL-K: 240808-4-K Gestohlenes Werkzeug per GPS-Tracker geortet - mehrere Taten aufgeklärt

Dank eines GPS-Trackers hat die Polizei Köln bei Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung in Köln-Klettenberg am Mittwochvormittag (7. August) etwa 60 Koffer mit hochwertigen Handwerkzeugen sichergestellt. Ein 17 Jahre alter Beschuldigter steht im Verdacht bei mindestens zwei Taten Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen, zumindest aber die gestohlene Ware daraus an der Wohnanschrift seiner Familie in der Geisbergstraße gelagert zu haben. Derzeit prüfen die zuständigen Ermittler mögliche Zusammenhänge zu weiteren Taten. Bereits in zwei Fällen konnten Teile der sichergestellten Gegenstände den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden.

Ein Handwerker (26) aus Wesseling hatte gegen 9 Uhr die Polizei telefonisch darüber informiert, dass in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte sein Firmenfahrzeug in der Kölner Straße aufgebrochen und diverse Werkzeugkoffer entwendet hatten. Einer der Koffer sei mit einem GPS-Tracker versehen, den er nun in einem Haus in der Geisbergstraße geortet hätte. Nachdem Einsatzkräfte einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten, fanden sie in der Wohnung des Haupttatverdächtigen (17) das mutmaßliche Diebesgut. Der Heranwachsende ist wegen gleichgelagerter Delikte bereits polizeibekannt und muss nun mit einem weiteren Strafverfahren rechnen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/sb)

