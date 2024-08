Polizei Köln

POL-K: 240808-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl aus Gaststätte und fahrlässiger Brandstiftung - Täter versuchten Tresor mit Schweißbrenner zu öffnen

Köln (ots)

Nach einem schweren Bandendiebstahl aus einem Restaurant auf dem Hohenzollernring in der Nacht zum 21. Juni (Freitag) in dessen Verlauf ein Feuer in einem Büroraum der Gaststätte ausgebrochen war, sucht die Polizei Köln mit Bildern nach den Tatverdächtigen.

https://polizei.nrw/fahndung/142897

Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht gegen 3.30 Uhr in das Restaurant eingebrochen zu sein und Bargeld entwendet zu haben. Als sie anschließend mittels eines Schweißbrenners versuchten einen Tresor zu öffnen, brach ein Feuer aus und sie flüchteten.

Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell