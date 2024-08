Polizei Köln

POL-K: 240807-1-K/LEV Gestohlenes Auto mit GPS-Tracker geortet - Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben am Dienstagabend (6. August) in Leverkusen-Wiesdorf einen 29 Jahre alten mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen kurz zuvor den Firmenwagen (Model: Smart Fortwo) eines Restaurantbetreibers (52) auf der Dellbrücker Hauptstraße entwendet zu haben. Dank eines GPS-Trackers im Fahrzeug und der Mitarbeit des Geschädigten konnten die Polizisten den georteten Wagen aufspüren und den 29-Jährigen nach kurzer Nachfahrt an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Carl-Duisberg-Straße stellen.

Der eigentliche Smart-Besitzer hatte am Nachmittag gegen 16.30 Uhr vor seinem Lokal nur schnell etwas ausladen wollen und hierfür den unverschlossenen Wagen samt Schlüssel im Zündschloss zurückgelassen. Kurz darauf sah seine Frau den Wagen am Fenster vorbeifahren. Darauf angesprochen, nahm der eigentliche Eigentümer mit seinem Privatwagen umgehend die Verfolgung auf, verständigte über den Notruf die Polizei und gab kontinuierlich den Standort der beiden Fahrzeuge durch.

Es ging weiter über innerstädtische Straßen, wo ein Streifenteam an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Heymannstraße zu dem Smart und dessen Verfolger aufgeschlossen und den Kleinwagen etwa 400 Meter weiter zum Stehen gebracht hatte.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell