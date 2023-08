LPI-J: Fahren ohne und unter

Jena (ots) - Am Samstagmorgen, um 05:45 Uhr wurde ein befüllter Rucksack neben dem Wartehäuschen der Haltestelle am Spittelplatz in 07743 Jena gefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Fundanzeigen-Aufnahme wurde in den Rucksack nachgeschaut. Hierbei wurden zwei Cannabis-Konsumeinheiten aufgefunden, welche in Alufolie verpackt waren. Weiterhin konnten persönliche Sachen des Eigentümers im Rucksack festgestellt werden, sodass eine namentliche Zuordnung zu einem ...

mehr