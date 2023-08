Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Jena (ots)

Am Samstagabend, um 21:15 Uhr wurde eine randalierende männliche Person durch einen aufmerksamen Bürger gemeldet, welche sich an geparkten Fahrzeugen im Bereich der Clara- Zetkin- Straße in 07743 Jena zu schaffen macht. Hierzu kamen mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz. Es konnten zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Es wurden ein Pkw Opel am linken Außenspiegel mit einem geschätzten Schaden in Höhe von 50,- EUR und ein Pkw Volvo an der kompletten rechten Fahrzeugseite mit einem geschätzten Schaden in Höhe von 1500,- EUR durch den zunächst unbekannten Täter beschädigt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme und der Ermittlungen konnte der Täter namentlich bekannt gemacht werden. Hierbei handelt es sich um 31-Jährigen, welcher sich nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gerichtlich verantworten muss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell