Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Uhlandstraße - zwei Radfahrer leicht verletzt (12.06.2024)

Tuttlingen (ots)

Zwei Radfahrer haben bei einem Zusammenstoß auf einem Radweg neben der Uhlandstraße am Mittwochmorgen Verletzungen erlitten. Sie waren um 7:30 Uhr mit ihren Rädern in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Linkskurve fuhr der eine der Beiden zu weit in der Mitte und stieß so gegen den Anderen, woraufhin beide zu Fall kamen. Sie begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung.

