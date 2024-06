Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte stehlen hochwertige E-Bikes - Polizei sucht Zeugen (10.06.2024 - 12.06.2024)

Wurmlingen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 20 Uhr bis Mittwoch, 12:15 Uhr haben Unbekannte mehrere hochwertige Fahrräder der Marke Mondraker aus einer Garage in der Kantstraße gestohlen und einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro angerichtet. Die Täter öffneten die unverschlossene Garage und nahmen die Fahrräder mit. Die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 / 9410, ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell