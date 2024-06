Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal

Lkr. Tuttlingen) Absichtlich geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (12.06.2024)

Bärenthal (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 13:00 Uhr, bis 14:00 Uhr, hat ein Unbekannter mutwillig ein auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gnadenweiler und Bärenthal geparktes Auto beschädigt und an diesem Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe angerichtet. Der Unbekannte, der möglicherweise einen roten Peugeot fuhr, schlug an dem Wagen gegen den vorderen linken Kotflügel. Der Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463 / 99610, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

