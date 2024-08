Polizei Köln

POL-K: 240809-3-K/BAB Mutmaßliche Autodiebe nach kurzer Verfolgungsfahrt in Köln gestellt - vier teils minderjährige Tatverdächtige aus Frankreich festgenommen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am späten Donnerstagabend (8. August) in Köln-Klettenberg vier mutmaßliche Autodiebe (16, 16, 17, 20) vorläufig festgenommen und einen Peugeot sowie einen Audi beschlagnahmt.

Laut Ermittlungen war der Peugeot 5008 im Laufe des Donnerstags in Frankreich als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Gegen 22 Uhr informierte dann die niederländische Polizei die Leitstelle der Polizei Köln darüber, dass ein mit jeweils zwei Personen besetzter gestohlener Pkw und ein Begleitfahrzeug die deutsch-niederländische Grenze überquert hätten und die Bundesautobahn 4 in Richtung Köln unterwegs wären. Als zivile und colorierte Einsatzkräfte daraufhin die flüchtigen Autos in Höhe des Rastplatzes Frechen vorbeifahren sahen, nahmen sie die Verfolgung auf.

Als die vier Verdächtigen an der Anschlussstelle Klettenberg abfuhren und an einer Ampel verkehrsbedingt warten mussten, griffen die Einsatzkräfte schließlich zu. Während sich die beiden jungen Männer aus dem Audi (Fahrer: 20, Beifahrer: 16) widerstandlos festnehmen ließen, rammte der 16-Jährige in dem Peugeot zwei an der Ampel stehende Autos und versuchte mit dem schwerbeschädigten SUV die Fahrt fortzusetzen. Der Wagen blieb aber auf der Luxemburger Straße liegen, so dass Fahrer und Beifahrer gestellt werden konnten. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer von den französischen Behörden aus vermisst ausgeschrieben war.

Neben insgesamt fünf Mobiltelefonen stellten die Ermittler noch eine Elektroschockertaschenlampe und geringe Mengen Betäubungsmittel bei dem 16-Jährigen sicher und ordneten bei ihm eine Blutprobe an, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell