POL-K: 240809-2-K Motorradfahrer gestürzt - VU-Team Einsatz in Kalk

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am frühen Freitagmorgen (9. August) ist in Leverkusen-Schlebusch ein 46 Jahre alter Fußgänger nach ersten Ermittlungen von einem Volvo (Fahrer: 56) erfasst und tödlich verletzt worden. Der aus Leverkusen stammende Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer sowie zwei ...

