POL-K: 240812-1-K Aktueller Abbiegeunfall in Köln-Ossendorf - Zusammenstoß zwischen Fiat und Motorradfahrer

Köln (ots) - Am Freitagabend (9. August) hat sich ein Motorradfahrer (19) im Autobahndreieck Jackerath bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen. Kurz vor 21 Uhr rutschte der 19-Jährige in der Schleife zur BAB 61 in Fahrtrichtung Anschlussstelle Jackerath gegen die Leitplanke. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der ...

