POL-NB: Kartoffellaster verunglückt

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat die Neubrandenburger Polizei nach zwei baugleichen, vermeintlich gestohlenen Renaults gefahndet. Der Besitzer hatte beide Fahrzeuge nacheinander gestohlen gemeldet. (s. Pressemitteilung dazu unten) Morgens gegen 05:00 Uhr am Sonntag entdeckte eine Streife in der Innenstadt eines der beiden Autos. Am Steuer saß ein 13-jähriger Deutscher, neben ihm ein 17-jähriger ...

mehr