Polizei Köln

POL-K: 240812-4-K/BAB Mit gestohlenem Motorrad zu Fuß über die BAB 1 - Verdächtiger nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen

Köln (ots)

Ein ungewohntes Bild bot sich den Einsatzkräften der Autobahnpolizei am späten Sonntagabend (11. August) an der Anschlussstelle Bocklemünd, als sie gegen 23.20 Uhr einem Mann (30) vorbeifuhren, der sein Motorrad über den Standstreifen schob. Als die Streifenwagenbesatzung den 30-Jährigen daraufhin ansprechen wollten, warf der Verdächtige das Motorrad unvermittelt um und seinen Rucksack auf einen Grünstreifen. Danach flüchtete er zu Fuß auf ein angrenzendes Firmengrundstück.

Unter Beteiligung eines Sicherheitsmitarbeiters, stellten die Polizisten kurz darauf den unter Drogeneinfluss stehenden 30-Jährigen auf dem Gelände.

In dem weggeworfenen Rucksack fanden die Beamten typisches Einbruchswerkzeug. Zudem, war das Kennzeichen an der Maschine als gestohlen gemeldet und die Suzuki nicht angemeldet oder zugelassen worden. Gegen den Verdächtigen lag darüber hinaus ein offener Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl aus Kraftfahrzeugen vor. Ein Richter wird im noch im Laufe des Tages den Haftbefehl verkünden.

Die zuständigen Ermittler fragen, wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/al)

