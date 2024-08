Polizei Köln

POL-K: 240813-1-K Mutmaßliche Brandstiftung in Kosmetikstudio in der Innenstadt - Polizei sucht nach möglichem Tatverdächtigen und weitere Zeugen

Köln (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag (13. August) in der Pfeilstraße im Stadtteil Altstadt-Nord die Schaufensterscheibe eines Kosmetikstudios eingeschlagen und das Geschäft in Brand gesetzt.

Kriminalpolizisten des zuständigen Fachkommissariats haben die Spurensicherung und Ermittlungen am Brandort übernommen.

Ersten Auswertungen nach soll der bislang unbekannte Mann gegen 4 Uhr den Brandsatz durch das beschädigte Fenster geworfen haben.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte anschließend eine kleinere und dunkel gekleidete Person vom Tatort weglaufen sehen. Anschließend war diese in Richtung Rudolfplatz geflüchtet.

Bislang liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die mutmaßliche Brandstiftung zu den Explosionen an und in Kölner Wohnhäusern in den vergangenen Wochen steht.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell