Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Gebäude durch Feuer beschädigt

Mechernich-Kommern (ots)

Im Zeitraum von Montag (29. Juli), 20 Uhr, bis Dienstag (30. Juli), 7.40 Uhr, kam es in Mechernich-Kommern im Bereich der Kölner zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer.

Ein Unbekannter zündete an einem Hotel einen Schlüsselkasten an und beschädigte hierbei die digitale Anzeige.

Weiter wurde die Klingel an der Eingangstür angezündet und beschädigt.

An einem Supermarkt konnten bei einem an der Außenfassade installierten elektronischen Gerät, geschmolzene Materialien in der Einfassung und starke Rußspuren festgestellt werden.

Die Rußspuren erstreckten sich über die Gebäudefassade.

An der Eingangstür von einem Drogeriemarkt wurden ebenfalls Rußspuren festgestellt.

Unmittelbar nach den Sachbeschädigungen entfernte sich der Unbekannte über einen Kundenparkplatz hinweg in Richtung der Kölner Straße.

Die Feuerwehr wurde nicht eingesetzt, da sämtliche Feuer bei Tatentdeckung schon erloschen waren.

Es wurden keine Personen verletzt.

Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Es wurden Anzeigen bezüglich der Sachbeschädigungen gefertigt.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 60 bis 75 Jahre alt - dunkle Schuhe - schwarze lange Hose - bunte Jacke/Mantel - auffällig bunte Einkaufstüte - Oberlippenbart - graues/dunkles kurzes Haar

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell