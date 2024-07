POL-EU: Starkstromkabel entwendet

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Montag (29. Juli) kam es in der Berliner Straße in Euskirchen zu einem Ladendiebstahl. Ein Mann betrat um 12.50 Uhr das Schuhgeschäft und bot den Mitarbeitern in englischer Sprache mehrmals Schokoladenriegel an. Im weiteren Verlauf steckte sich der Unbekannte zwei unterschiedliche Schuhe in seinen Rucksack und flüchtete aus dem Laden. Eine Mitarbeiterin wurde durch den ausgelösten Alarm ...

