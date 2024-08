Polizei Köln

POL-K: 240815-2-K Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Drogendealers - Beweismittel für weitere Straftaten in seinem Hotelzimmer aufgefunden

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (13. August) haben Zivilfahnder der Polizei Köln einen per Haftbefehl gesuchten Drogendealer (27) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der 27-jährige Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen war, wurde im Rahmen einer umfangreicher Fahndungsmaßnahmen vor seinem Hotel am Eigelstein gefasst, als er gerade in ein Taxi steigen wollte.

Bei seiner Festnahme wurden bei dem Mann und seinem Hotelzimmer rund 500 Gramm illegaler Substanzen, eine nicht unerhebliche Summe Bargeld sowie diverse fremde Ausweise und Bankkarten sichergestellt. Die Drogen, bei denen es sich vorwiegend um Kokain, Ecstasy und Amphetamine handelt, waren bereits in verkaufsfertige Portionen aufgeteilt. Einige der weiteren Beweismittel konnten bereits Diebstählen zugeordnet werden.

Die Ermittler hatten bereits im Dezember einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erwirkt, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle auf der Inneren Kanalstraße mit rund 150 Gramm Ecstasy, Marihuana, MDMA und verschreibungspflichtigem Ketamin aufgefallen war. Auch bei dieser Kontrolle hatten die Polizisten eine vierstellige Summe mutmaßlichen Dealgelds bei ihm gefunden.

Zwischenzeitlich war er auch in Heidelberg mit diversen Betäubungsmitteln aufgefallen, woraufhin auch die örtliche Polizei einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hatte.

Der Festgenommene wurde nach seiner Vernehmung in Untersuchungshaft überstellt. Ihm werden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten sowie zur Herkunft der sichergestellten Drogen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell