BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Rucksack-Dieb fest

Ahrensfelde (ots) - Am Sonntagmorgen nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei drei Täter vorläufig fest, nachdem sie einem schlafenden Reisenden in der S-Bahn gemeinschaftlich das Smartphone entwendeten. Gegen 2:40 Uhr beobachteten Einsatzkräfte am S-Bahnhof Ahrensfelde professionell agierende junge Männer, wie diese einen tief schlafenden Fahrgast bestahlen. Die drei Männer gingen arbeitsteilig vor und flohen nach ...

mehr